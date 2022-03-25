قال جيشا كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أجرت امس ما يعتقد أنها أكبر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات منهية حظرا ذاتيا على تجارب إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.



وقد تكون هذه أول تجربة إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ كوريا الشمالية القادرة على حمل سلاح نووي منذ 2017، وتمثل خطوة مهمة في تطويرها أسلحة يمكنها توجيه رؤوس حربية نووية لأي مكان بالولايات المتحدة.



وهذه هي التجربة الصاروخية الحادية عشرة على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية العام الحالي، في تواتر غير مسبوق.



ودفعت تجربة كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية لإطلاق وابل من صواريخ جو/ أرض الباليستية الأصغر حجما، وقالت هيئة أركانها المشتركة في بيان إن التجربة تؤكد أن جيشها لديه «الاستعداد والقدرة» على توجيه ضربة دقيقة لمواقع إطلاق الصواريخ ومنشآت القيادة والدعم وغيرها من الأهداف في كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يدين التجربة «يمثل هذا الإطلاق انتهاكا صارخا لعدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويزيد التوتر دون داع ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة».



وأضافت «الباب لم يغلق في وجه الديبلوماسية لكن بيونغ يانغ يجب أن تتوقف على الفور عن الأفعال المزعزعة للاستقرار».



وندد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بالإطلاق الصاروخي قائلا إنه «انتهاك للوقف الاختياري لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الرئيس كيم جونج أون المجتمع الدولي».



وأضاف مون أن الإطلاق يمثل كذلك تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وللمنطقة وللمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وفي اليابان، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن التجربة الأخيرة «عمل من أعمال العنف غير المقبولة».



وقالت السلطات اليابانية إنه يبدو أن ما حدث هو إطلاق «نوع جديد» من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات حلق في الجو لنحو 71 دقيقة على ارتفاع حوالي ستة آلاف كيلومتر ومدى 1100 كيلومتر من موقع إطلاقه.



وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في اليابان على مسافة 170 كيلومترا إلى الغرب من منطقة أوموري بالشمال.