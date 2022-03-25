إستقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح اليوم بمكتبة بقصر السيف رئيس النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود الصباح وبرفقته وفد الإتحاد العربي للدراجات النارية المكون من النائب الأول لرئيس الإتحاد إبراهيم فريد من جمهورية مصر العربية والنائب الثاني عبدالله الشعراوي من جمهورية فلسطين والأعضاء علي الشاذلي من جمهورية جيبوتي و هاشم شمعون من جمهورية السودان و زقرير الحاج من جمهورية الجزائر والمرافقين إسماعيل منصور و راجح حامد و زغلول مهدي .

مؤكداً على أهمية المنافسات الرياضية ودورها في اذكاء روح التحدي لدى المتنافسين وأشار الشيخ فيصل الحمود خلال استقباله وفد الإتحاد العربي ان الرياضة كانت وستبقى لغة تخاطب ، لها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول ، مشيرا الى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمختلف انواع الرياضات .

وفي نهاية اللقاء تقدم الشيخ أحمد الداود ووفد الإتحاد العربي بالشكر إلى معالي المستشار الشيخ فيصل الحمود على حسن الإستقبال وبث روح الإيجابية نحو تقديم المزيد للأرتقاء للأفضل