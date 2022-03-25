أطلقت كوريا الشمالية «صاروخا باليستيا عابرا للقارات» سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، يعد الأبرز على هذا الصعيد منذ 2017، ولقي إدانة واشنطن وسيئول وطوكيو.



وفيما يلي أبرز المحطات في تطوير كوريا الشمالية برنامجيها النووي والباليستي، وهو ما أدى الى فرض عقوبات دولية عليها:

البدايات في السبعينيات



بعد نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية عام 1953، بدأت كوريا الشمالية العمل على تطوير سلاح ذري، لمواجهة إحاطتها بالصواريخ الأميركية في كوريا الجنوبية واليابان.



وخضع المئات من علمائها لدورات في الاتحاد السوفييتي. وفي منتصف الستينيات، أنشأت مركزا للطاقة الذرية في يونغبيون شمال بيونغ يانغ.



وفي أواخر السبعينيات من القرن الماضي، بدأت العمل على نموذج من صاروخ سكود-بي السوڤييتي (مداه 300 كيلومتر)، واختبرته للمرة الأولى عام 1984.



وبين 1987 و1992 طورت بيونغ يانغ صواريخ بعيدة المدى بينها «تايبودونغ-1» (2500 كيلومتر) و«تايبودونغ-2» (6700 كيلومتر).



في 1998، اختبرت كوريا الشمالية صاروخ «تايبودونغ-1» فوق اليابان لكنها في العام التالي أعلنت تجميد تجارب الصواريخ البعيدة المدى بالتزامن مع تحسن العلاقات مع واشنطن.

تجارب نووية بين 2006 و2013



في التاسع من أكتوبر 2006 أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية بعدما كانت أوقفت العمل في مارس 2005 بتجميد التجارب الصاروخية.



وفي مايو 2009، أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الثانية تحت الأرض، وهي أقوى بأضعاف من التجربة الأولى، وذلك بعد انسحابها من مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الدول الخمس (الكوريتان، الولايات المتحدة، روسيا، واليابان)، كانت قد بدأت في العام 2003.



وأجرت تجربة نووية ثالثة في 2013 بإشراف الزعيم الشاب كيم جونغ أون الذي خلف والده كيم جون إيل بعد وفاته في ديسمبر 2011.



وقد شهد البرنامجان الصاروخي والنووي تسارعا في عهد كيم جونغ أون.



وبعد عام من توليه الحكم، وضعت البلاد في المدار قمرا اصطناعيا (لم يعمر طويلا)، في خطوة متقدمة على صعيد تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.



بعد تجربة نووية ثالثة أقوى من سابقتيها، أجرت كوريا الشمالية في تجربة رابعة تحت الأرض في يناير 2016، وقالت إنها لقنبلة هيدروجينية.



وفي مارس من العام نفسه، أعلن كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية نجحت في تصغير رأس نووية حرارية وأجرت في أبريل 2016 تجربة إطلاق صاروخ بالستي من غواصة.



اما في أغسطس، فأطلقت للمرة الأولى صاروخا باليستيا فوق المنطقة الاقتصادية البحرية لليابان.



وقامت في الشهر نفسه بتجارب عدة على صواريخ باليستية من غواصة. وفي التاسع من سبتمبر، أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية الخامسة.



وبين فبراير ومايو 2017، أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب لصواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان، ووضعتها في إطار تدريبات لضرب القواعد الأميركية في اليابان.



وفي 14 مايو من العام نفسه، أجرت تجربة لصاروخ باليستي يراوح مداه بين المتوسط والبعيد وهو من نوع «هواسونغ-12»، وقد اجتاز 700 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.



بعد شهرين، أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في الرابع من يوليو ـ يوم العيد الوطني الأميركي ـ في اختبار صاروخ قادر على بلوغ ألاسكا وقدمته كهدية لـ «الأميركيين الأوغاد».



وفي 28 من الشهر نفسه، أجرت تجربة ثانية لصاروخ عابر للقارات.



وبعد ساعات على توجيه الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب تهديدا لكوريا الشمالية بـ «النار والغضب» في الثامن من أغسطس، قالت بيونغ يانغ إنها تفكر في توجيه ضربات قرب منشآت عسكرية استراتيجية أميركية في غوام.

أقوى تجربة نووية في 2017



في الثالث من سبتمبر 2017، أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة التي اعتبرت الأقوى، وقدرت مجموعات رصد قوة القنبلة بـ 250 كيلوطن، أي ما يوازي 16 مرة حجم القنبلة الأميركية (15 كيلوطن) التي دمرت هيروشيما العام 1945.



وفي منتصف الشهر ذاته، وبعد أقل من أسبوع من إقرار الأمم المتحدة السلسلة الثامنة من العقوبات، أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان.



في 20 نوفمبر، صنفت واشنطن كوريا الشمالية رسميا «دولة تدعم الارهاب»، علما بأنها كانت أصلا على اللائحة الأميركية السوداء للدول الداعمة للإرهاب بين عامي 1988 و2008.



وفي 29 نوفمبر، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ جديد عابر للقارات من طراز «هواسونغ-15» يمكنه أن يحمل «رأسا ثقيلة الوزن» قادرة على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة، بحسب بيونغ يانغ.



وفي 13 ديسمبر، تعهد الزعيم الكوري الشمال جعل بلاده «أقوى قوة نووية في العالم».

انفراج أولمبي في 2018



في رسالته بمناسبة العام الجديد، أعلن كيم جونغ أون أن تطوير القوة النووية لكوريا الشمالية قد اكتمل.



وبدأ الانفراج الديبلوماسي في فبراير بعد الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية انذاك وشاركت فيها الشمالية.



وفي 21 أبريل 2018، أعلنت بيونغ يانغ تجميد التجارب النووية وتلك الخاصة بالصواريخ البالستية، وإغلاق للتجارب النووية في شمال البلاد «أنهى مهمته»، بحسب ما قال كيم جونغ أون.

توتر جديد



تجدد التوتر في 2021 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات أسلحة شملت إطلاق صاروخ باليستي من غواصة وإطلاق صاروخ عابر بعيد المدى وإطلاق سلاح من قطار وما أسمته بأنه صاروخ فرط صوتي.



وبعد اختبارات قياسية من حيث العدد منذ مطلع 2022، أطلقت بيونغ يانغ في 24 الجاري صاروخا باليستيا عابرا للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لطوكيو في بحر اليابان.



ويعد هذا الصاروخ الأقوى الذي تطلقه كوريا الشمالية منذ العام 2017، وقد يكون من طراز «هواسونغ-17» الباليستي العابر للقارات، والمكنى «الصاروخ الوحش» من قبل المحللين العسكريين.