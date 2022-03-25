بدأ النزاع الانفصالي في غرب الكاميرون الناطق بالانجليزية يمتد إلى نيجيريا البلد الأفريقي العملاق الذي يشهد أزمات عدة ويواجه صعوبة في ضمان أمن حدوده وحماية اللاجئين من الدولة المجاورة على أرضه.



ولا يأبه المقاتلون الانفصاليون أو العسكريون الكاميرونيون الذين يتواجهون منذ خمس سنوات كثيرا لحرمة أراضي الجارة نيجيريا، حيث ينفذون عمليات توغل أو يهاجمون قرى أو يقومون باعتقالات غير قانونية.



عاشت مانغا، قرية صيادي السمك النيجيرية المسالمة التي تقع عند الحدود، التجربة القاسية نهاية 2021، فقد هاجمها نحو 50 مقاتلا انفصاليا من الكاميرون مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص أحدهم زعيم القرية البالغ من العمر 70 عاما.



على جدران منزله، الذي تحول الجزء العلوي منه إلى رماد، تبدو واضحة آثار عشرات الرصاصات.



وقال ابوبكر مانغا شقيق زعيم القرية الذي تمكن من الفرار في زورق، لوكالة «فرانس برس»: «لم أسمع يوما أزيز رصاص كهذا من قبل».



لكن لماذا هاجم هؤلاء المقاتلون الانفصاليون هذه القرية في نيجيريا؟ قال بحزن «لم نفهم حتى الآن».



وقبل يومين كان نحو ثلاثين كاميرونيا قد لجأوا إلى مانغا بعد مهاجمة قريتهم.

انتقام من المدنيين



قال أحد هؤلاء اللاجئين الذي التقته «فرانس برس» في مانغا «في قريتي، كان الانفصاليون يشتبكون مع الجيش لكنهم لم يهاجمونا». وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه «فجأة تغيروا وبدأوا يدمرون منازلنا».



والمدنيون عالقون في هذا النزاع الذي قتل فيه أكثر من ستة آلاف شخص واضطر مليون كاميروني للفرار من بيوتهم. وقد دمرت 250 قرية في عمليات انتقامية من الانفصاليين أو من الجيش ضد مدنيين متهمين بدعم المعسكر الآخر.



وقال هذا اللاجئ «هربنا إلى مانغا لنحمي أنفسنا»، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أنه آمن في نيجيريا.



لكن الانفصاليين ليسوا وحدهم الذين يوسعون نطاق معاركهم إلى الجانب الآخر من الحدود، ففي أكتوبر 2021، اجتاح نحو ستين جنديا كاميرونيا قريتي مايروغو وتوسو حيث قاموا بمضايقة السكان وتخويفهم، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.



وقال المسؤول المحلي جوزف أمامزالا «كانوا يبحثون عن انفصاليين مسلحين فروا إلى نيجيريا».



وتشتبه الكاميرون بأن انفصاليين مسلحين يختبئون بين سبعين ألف لاجئ من مواطنيها في نيجيريا. وهي تعتبر نيجيريا خصوصا مركزا لحصول الانفصاليين على أسلحة.



في بداية 2022 غزا الجنود الكاميرونيون مايروغو مرة أخرى، كما قال المسؤول نفسه، وأضاف أنهم «ضربوا الكثير من السكان واعتقلوا أربعة شبان واقتادوهم ولم نسمع عنهم أي شيء بعد ذلك».

ثلاثة أشهر في السجن



لحماية اللاجئين تجري السلطات المحلية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مناقشات لإنشاء مخيم لهم.



هذه هي الحالة بالفعل في ولايتي بينيو وكروس ريفر المجاورتين حيث أقيمت أربعة مخيمات.



يقول زكريا أوكانا (59 عاما) الذي يعيش في أحد مخيمات كروس ريفر «هنا لم أعد أشعر بالخوف».



فر هذا الكاميروني المعارض لنظام بول بيا الذي يحكم منذ حوالي أربعين عاما من بلاده في 2017 خوفا من اعتقاله، إذ كانت السلطات تشتبه بأنه يدعم الانفصاليين ماليا، لكنه ينفي ذلك.



لكن في سبتمبر 2020 اعتقل في إيكوم، وهي بلدة نيجيرية قريبة من الحدود وأعيد إلى الكاميرون حيث أمضى ثلاثة أشهر في السجن.



ومنذ 2018 تتحدث وسائل الإعلام النيجيرية عن غزو الجيش الكاميرون لقرى عدة في كروس ريفر.



وفي اتصال أجرته وكالة «فرانس برس»، قالت وزارة الدفاع الكاميرونية إنها «لا علم لها بهذه الحوادث»، بينما لم ترد نظيرتها النيجيرية على السؤال.



ويؤكد إيكيميسيت إيفيونغ من مجموعة «اس ام بي»، أن تأمين الحدود ليس «الأولوية» لدى أبوجا، موضحا أن الجيش النيجيري يقاتل فعليا «على عدد من الجبهات الأخرى» في الشمال الشرقي ضد تمرد مسلح، وفي الشمال الغربي حيث ترهب مجموعات إجرامية السكان.

«جبهة مشتركة»



يضيف الباحث نفسه أن ياوندي وأبوجا «لا ترغبان في التطرق إلى هذه الحوادث».



وقال إن هناك تساهلا من أبوجا، فالحكومة تغض النظر عن توغلات الجيش الكاميروني لأنه لا مصلحة لديها في «نجاح تمرد انفصالي بالدولة المجاورة»، خصوصا أنها تواجه هي أيضا اضطرابات مرتبطة بمطالب استقلالية.



فعلى بعد 100 كيلومتر يحاول الجيش النيجيري منذ سنوات سحق «الحركة الاستقلالية لسكان بيافرا الأصليين» التي تقاتل من أجل إنشاء جمهورية منفصلة في الجنوب الشرقي.



وقال إيفيونغ «بسبب قربها الجغرافي تخشى السلطات تشكل جبهة مشتركة».



وتعزز هذا القلق في 2021 عندما أبرمت الحركة الاستقلالية في نيجيريا تحالفا مع واحدة من المجموعات الانفصالية في الكاميرون، لكن هذا التحالف لم يطبق على الأرض.



ولم يكشف التعاون بين أبوجا وياوندي علنا، لكن في 2018 اعتقلت نيجيريا عددا من القادة الانفصاليين الذين طلبوا اللجوء على أراضيها وسلمتهم إلى ياوندي حيث حكم عليهم حينذاك بالسجن مدى الحياة.



ودان المجتمع المدني والأمم المتحدة حينذاك تسليم هؤلاء، الأمر الذي اعتبره القضاء النيجيري غير قانوني.