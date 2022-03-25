ظهرت الفنانة الشابة منة عرفة بملامح مرهقة بدت كأنها متعبة ومجهدة، وذلك في أول إطلالة لها منذ إعلان انفصالها عن زوجها محمود المهدي.



واعتذرت منة من جمهورها على «شكلها المبهدل» حسب وصفها، في أول مقطع ڤيديو لها تم نشره عبر الحساب الرسمي لقناة TEN الفضائية المصرية، وقالت: «أنا خلاص رجعت»، لافتة إلى أنها استخدمت «فلتر» حتى لا يفزع أحد من شكلها، حسبما قالت.



وفي بداية حديثها للجمهور، اعتذرت عرفة على الاختفاء الفترة الماضية، وقالت عبر «ستوري إنستغرام»: «آسفة على ظهوري بهذا الشكل وهذه الحالة التي يرثى لها، أنا وضعت فلتر علشان ماتتخضوش من شكلي، والحمد لله أنا بخير ولكني مرهقة شوية، بس خلوا الموضوع ده على جنب».



وأكملت بإعلانها عودتها للعمل مرة أخرى: «أهم حاجة إني أريد أن أتأسف وأعتذر لكم إني مختفية عنكم الفترة الماضية هذه كلها، وماكنتش بطلع واتكلم، حيث كنت منعزلة تماما، ولكني رجعت خلاص.. ووحشتوني»، كما شكرت جمهورها على دعمهم لها، وقالت: «شكرا على الحلو اللي اتبعت والناس اللي سألت كنتي فين، بس أنا كنت بفصل شوية وكله تمام الحمد لله».



يذكر أن هذا الانفصال هو الثاني في علاقة منة عرفة ومحمود المهدي منذ إعلان عقد قرانهما في ديسمبر 2021، حيث تم الطلاق بسبب الأزمة التي أثارها المهدي برفضه احتضان منة أو تأديتها لمشاهد قبلات على خلفية مشاركتها في عمل درامي مع الفنان محمد نجاتي، وأيدت عرفة تصريحاته، حتى دخل في مشادة افتراضية مع الفنانة إلهام شاهين التي قالت إن الفنانة التي ترفض ذلك تمكث في المنزل، ليتطور الأمر حتى وصل لرد نقيب الممثلين د.أشرف زكي، الذي ألمح المهدي أنه السبب في انفصاله عن منة بعد مكالمته لها والتي كان المهدي شاهدا عليها لكونه كان بجوارها.