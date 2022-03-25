بيروت - بولين فاضل

سكة جديدة اختارت كارول سماحة سلوكها منذ مدة وتستحق التوقف عندها والإضاءة على مبرراتها، فكارول وكما يبدو، شعرت في الآونة الأخيرة بتكرار الذات في أغنيات الحب والعشق والفراق في وقت يمكن الذهاب برأيها في المواضيع الغنائية الى خانة أخرى غير مستهلكة هي خانة الأغنية الاجتماعية النقدية، ولكن بنكهة فكاهية خفيفة بعيدا من الفلسفة والتنظير والوعظ.



هكذا كانت أغنية «يا شباب يا بنات» التي حملت كارول فكرتها الى الشاعر والملحن سليم عساف لترجمتها وبلورتها، وهكذا حصل أيضا في أغنيتها الأخيرة «فوضى» التي تعكس الفوضى في المجتمع وانتفاء المقاييس في السياسة والفن ومجالات أخرى.



تقول كارول: «أركز منذ فترة على الأغنية الاجتماعية على أن تنتمي الى السهل الممتنع وتكون أغنيات بسيطة خفيفة تحكي عن حالات نعيشها في حياتنا اليومية ويمكن مقاربتها بأسلوب غنائي مرح وفرح، كمسألة المبالغة في عمليات التجميل وبلوغ الشهرة بأي ثمن وتعطل لغة الحوار بين السياسيين».



ولعل فرادة كارول سماحة في خطها الفني وخياراتها الغنائية هي التي جعلت أخيرا شركة Spotify العالمية تختارها مع أصوات نسائية أخرى من الوطن العربي لتكون جزءا من حملة Equal Arabia التي أطلقتها تزامنا مع يوم المرأة العالمي.



واللافت أن كارول كانت خيار الشركة الأول باعتبار السواد الأعظم من أغنياتها يحكي عن المرأة والمساواة المنطقية غير المبالغ فيها بين الرجل والمرأة.



وفي هذا الإطار، تؤكد كارول أنها لا تؤيد التطرف لا في الذكورية ولا في النسوية، قائلة إنها ليست مع من ينادون بالمساواة بطريقة عشوائية وغير عقلانية.

وكارول سماحة الفنانة لا تختلف كثيرا عن كارول الزوجة والأم باستثناء أنها في حياتها اليومية عفوية و «همشرية» ولا تضع مساحيق التجميل ودائما في اللباس الرياضي المريح.



وعن علاقتها بأساليب للتجميل ونظرتها اليها، تقول إنها تلجأ بالأكثر الى البوتوكس لحرصها على عدم تغيير ملامحها الطبيعية، ولقناعتها بأن المبالغة في عمليات التجميل تضاعف ملامح الشيخوخة بدلا من الحد منها.



وعن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى الذي أهدته في حفلة أخيرة لها في القاهرة باقة من الورد، تؤكد أنه رمز للمصري الشهم، الطيب، الوفي والمحب لبلده وعائلته، قائلة إنه قربها أكثر من الشعب المصري وجعلها تنسج علاقة مميزة بمصر التي تعيش فيها منذ ثماني سنوات.