كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن تلقيها عرضا للعمل مع الفنان عادل إمام في أحد أعماله الدرامية الأخيرة استنادا الى ترشيح شخصي منه. وقالت إنها أجبرت على الاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل بسبب ارتباطها بعقد عمل آخر تضمن شرطا عدم التعاقد على أي مسلسلات أخرى وقتها، واعترفت بأنها حسدت زميلتها التي قدمت الدور بدلا منها.



وتابعت عائشة، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج «سهرانين» على قناة «ONE»: «من صغري وأنا بحب الزعيم عادل إمام ولما كبرت قابلته في مهرجان صفاقس، ومسك الميكروفون يتكلم عن السينما كنت أنظر له وعينيا فيها قلوب، وسلمت عليه في أول لقاء جمعني بيه، وكنت مكسوفة أوي ومش عارفة أتكلم معاه، وبعد كده مشوفتهوش تاني».



وكشفت عن عرض العمل معه قائلة: «جالي عرض أشتغل مع الزعيم بس وقتها كنت متعاقدة في عمل تاني، وهم كانوا عايزني أكون متفرغة للدور، لأن مساحته كبيرة، واعتذرت عن الدور ولكني بعد كده اتضايقت إني معملتش الدور وأعطوه لفنانة تانية وحسدتها بجد، لكن يكفيني ترشحي للعمل مع الزعيم، وأتمنى أمثل معاه ولو مشهدا واحدا».