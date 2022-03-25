نجحت ثلاث مجموعات على الأقل من المستثمرين الأميركيين في الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المزايدة على نادي تشيلسي لكرة القدم، المملوك حاليا للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وفقا لأشخاص مطلعين لوكالة بلومبرغ.

ومن بين التحالفات التي يبدو أنها وصلت إلى المرحلة النهائية "كونسورتيوم" بقيادة (Guggenheim Partners)، وثاني بقيادة (Apollo Global Management)، وثالث بقيادة عائلة (Ricketts)

المالكة لفريق البيسبول (Chicago Cubs) والتي تحالفت مع مدير صندوق التحوط الأميركي، كين

غريفين.

وبحسب مصادر "بلومبرغ" تقدمت مجموعة بقيادة (Centricus Asset Management) بعرض لشراء نادي تشيلسي مقابل 3.9 مليارات دولار.



ويتولى بنك (Raine Group) عملية بيع نادي تشيلسي، وهي عملية لن تعتمد فقط على القيمة المالية للعرض، وإنما ستشمل اعتبارات أخرى، مثل المبلغ الذي سيخصص للجمعيات الخيرية والمبلغ الذي يمكن ضخه في ملعب النادي.

