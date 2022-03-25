قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر شركة غازبروم بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل، مشيرا إلى أنه يجب عليها تحديد كيفية القيام بذلك في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن شركة نوفاتك أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال لم تتلق مثل هذه التعليمات.

وكان بوتين قال يوم الأربعاء، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى "بلدان غير صديقة" بالروبل، بعد أن تعاونت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لفرض عقوبات على روسيا بهدف إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.



وقوبلت هذه الخطوة بالانزعاج في أوروبا، وقالت كثير من الشركات إن العقود مع "غازبروم" تنص على أن يتم الدفع باليورو أو بالدولار الأميركي وليس بالروبل الروسي.

