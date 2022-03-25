يواجه معظم رواد الأعمال في بداية تأسيس شركاتهم صعوبة في تحقيق مبيعات، خاصة في ظل المنافسة الشديدة، ونظراً لأن من المستحيل أن تستمر أي شركة في السوق دون أن تحقق مبيعات تولد لها إيرادات وأرباحاً، فمن المهم أن يركز رواد الأعمال على زيادة مبيعاتهم بطرق فعالة.

ويرى الكاتب "أورين كلاف" مؤلف كتاب "إقلب النص" أن طرق البيع تغيرت على مدى عقود، قائلاً إن الوقت قد حان ليتوقف رواد الأعمال عن محاولة إقناع الأشخاص بشراء ما يبيعونه، وأن يقوموا بدلاً من ذلك بغرس أفكارهم في أذهان الجمهور، ونستعرض في هذا السياق 5 طرق فعالة يوصي بها "كلاف" لتحسين المبيعات.

5 طرق فعّالة لزيادة مبيعاتك في 2022

1- تحدي (التسلسل الهرمي للهيمنة)

- التسلسل الهرمي للهيمنة هو إطار سلطة صارم، حيث يحصل من في القمة على كل شيء، وتصبح المكانة داخل هذا التسلسل أمراً بالغ الأهمية، وفي حين قد يمثل ترتيب رائد الأعمال في هذا التسلسل عائقاً أمام تميزه وسط المنافسة الشديدة من شركات كبرى تهيمن على السوق، إلا أن بإمكانه أن يفعل ذلك.

2- بناء الثقة والمصداقية

- يريد العميل أن يشعر بأن الشخص الذي يشتري منه المنتجات خبير وقادر على حل مشكلته، وبالتالي يجب أن يُظهر رائد الأعمال للعملاء مدى خبرته في المجال وإنجازاته، وأن يثبت لهم أنه الشخص الوحيد الذي يفهم مشكلاتهم، ويمكنه حلها من أجلهم.

3- الاستفادة من قوة الأشياء البسيطة

- يتعامل معظم الأشخاص بحذر عندما يسعون وراء مكافأة مالية كبيرة، لذلك من المهم أن يقدم رائد الأعمال للعملاء فكرة تنطوي على القليل من المخاطرة، فذلك سيشعرهم بالأمان، بدلاً من أن يشعروا بأنهم مقدمون على خسارة صفقة.

4- الاستفادة من تشاؤم العملاء

- ينصح الخبراء عادة مندوبي المبيعات بأن ينظروا إلى المواقف بتفاؤل، مشيرين إلى أن كل الأشخاص يحبون التفاؤل، وأن النظرة الإيجابية للأمور يمكن أن تحفز الأشخاص، إلا أن "كلاف" يرى أن تلك الطريقة لا تجدي نفعاً كما يتوقع الأشخاص.

- ينصح "كلاف" رواد الأعمال بالتعامل بالطريقة الصحيحة مع تشاؤم العملاء، الذي يجعلهم يتجنبون الشراء حتى لا يشعروا بالندم فيما بعد، مؤكداً أنه على رائد الأعمال أن يشعر العملاء بالأمان الكافي للاستثمار في العرض الذي يقدمه، بدلاً من التركيز على النظرة الإيجابية المتفائلة للأمور دوماً.

5- الإقناع

- تلعب شخصية رائد الأعمال الجذابة دوراً في زيادة المبيعات، إذ يمكن لرائد الأعمال أن يؤسس علامة تجارية ناجحة من خلال حكي قصص مقنعة، تجعل الأشخاص يريدون أن يصبحوا مثله، ومن ثم لن يشتري الأشخاص (منتجات) في هذه الحالة، وإنما (قصص) وما تجعلهم يشعرون به.