تخطط موسكو لقبول عملة البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل صادراتها من النفط والغاز، في ظل الاضطرابات التي تشهدها روسيا نتيجة العقوبات الغربية عليها ردًا على غزو أوكرانيا.

وقال "بافيل زافالني" رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما في تصريحات أمس الخميس نقلتها شبكة "سي إن بي سي" إن روسيا ستكون أكثر مرونة عند التعامل مع الدول الصديقة مثل الصين.

وأوضح أنه يتم التفكير في العملة المحلية للدول التي تستورد النفط من موسكو وكذلك البيتكوين كطرق بديلة للدفع مقابل الصادرات الروسية من الطاقة.

وأضاف "زافالني": "نقترح على الصين منذ فترة طويلة التحول إلى التسويات بالعملات المحلية أي بالروبل واليوان، كما أننا يمكننا قبول عملة البيتكوين".

وأعلن الرئيس "فلاديمير بوتين" الأسبوع الجاري أن روسيا ستبيع الغاز الطبيعي إلى دول غير صديقة مقابل عملة الروبل الروسي.



