غرمت محكمة حقوق الانسان الاوروبية بلغاريا مبلغ 24 ألف يورو (26400 دولار) لاخفاقها في حماية سيدة، قُتلت على يد زوجها السابق، بعدما طلبت الحماية من الشرطة أكثر من مرة.

ولم تتوصل المحكمة إلى أن بلغاريا كانت مهملة بصورة عامة في قضايا العنف ضد النساء.

وخلص الحكم إلى أن مسؤولين بلغاريين انتهكوا حق السيدة في الحياة. ومن المقرر دفع الغرامة إلى المدعين في القضية وهم والدة السيدة وابنتيها.

وتتعلق القضية بسيدة كانت تعيش بصورة منفصلة عن زوجها منذ عام 2014، وقام بإطلاق النار عليها وقتلها عام .2017

وقد توجهت السيدة أكثر من مرة للشرطة، عقب أن هددها شريكها السابق. وأعربت عن خوفها على حياتها، مشيرة إلى أن زوجها السابق يمتلك مسدسا.

وفرضت السلطات البلغارية أمرا بعدم اقتراب الزوج السابق من السيدة، ولكنه تجاهل الأمر. وقد أطلق النار عليها عقب تقدمها بشكوى رسمية أخرى.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات لم تحقق في القضية بصورة كافية، وأخفقت في التحقيق بشأن ما إذا كان الرجل يمتلك سلاحا ولم تأخذ تهديداته بالقتل على محمل الجد.

وقالت المحكمة إن السلطات كان يمكنها مصادرة السلاح واحتجاز الرجل لعدم انصياعه لأمر عدم التعرض أو توفيرها الحماية للسيدة.