حسنت الصين تشريعاتها لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وفق ما ذكر تونغ لي هوا، مدير منظمة المساعدة القانونية للمراهقين التي مقرها بكين.

وصرح تونغ بذلك خلال عرضه للتقدم التشريعي في الصين في هذا المجال ومسعى البلاد إزاء هذا الأمر وذلك خلال منتدى عقد على هامش الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة حاليا في جنيف.

وأوضح تونغ أن التشريعات المحسنة حددت مسؤوليات الحكومة والشركات والأطراف الأخرى المعنية في هذا الصدد.

كما حثت البلاد شركات الإنترنت على الاضطلاع بالمسؤولية الأساسية، وعملت على تحسين شبكة الأمان القانوني للأطفال في الفضاء السيبراني.

وأضاف أن نظام الحماية متعدد الأطراف يدعو أيضا إلى تحسين معرفة المعلمين والآباء بشبكة الإنترنت.

وكانت الموضوعات الرئيسية للمنتدى السحابي هي التحديات التي تواجه حماية الأطفال في العصر الرقمي وتجارب الدول في هذا الصدد.

وشارك في المنتدى منظمات دولية، بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة وكذلك خبراء في مجال حماية الأطفال ومتخصصون في قانون الطفل من الصين والفلبين وكينيا وبريطانيا وزيمبابوي ودول أخرى