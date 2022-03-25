يشارك الفيلم المصري القصير"لما كان البحر أزرق"، في المسابقة الرسمية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي الذي يقام الشهر المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب ما ذكره فريق العمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك/، فإن الفيلم ينافس ضمن عدد كبير من الأفلام العربية والأوروبية.

وكان الفيلم قد شارك مؤخرا في الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، وحصلت بطلته الفنانة هبة عبد الغني على جائزة أفضل ممثلة، كما عُرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الذي أقيم في شهر يونيو الماضي."لما كان البحر أزرق" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول"مريم"، سيدة في الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة في بيتها بسبب إهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي، والفيلم بطولة هبة عبد الغني، ومحمود حمدي، ونيكول إسكندر، وأدم زايد، ومن إخراج عمرو السيوفي، وسيناريو محمد زايد، وتصميم أزياء ريم العدل