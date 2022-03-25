أعرب الفنان المصري القدير كمال أبورية، عن أمله في أن تحظى مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "المداح"،ومسلسل "مزاد الشر"،على إعجاب واستحسان الجمهور.. كاشفا عن انتهاء أزمته مع صناع المسلسل الأول بعد تسوية الأمور مع جهة الإنتاج ، وراهن في الوقت نفسه على نجاح "المداح 2" و"مزاد الشر" خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح كمال أبو رية في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط/أ ش أ/،أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "مزاد الشر" شخصية تتسم بالغموض وغير واضحة للمشاهد من الوهلة الأولى ما إذا كانت تميل للخير أو الشر، في حين تدور أحداث المسلسل ، حول دراما صعيدية معاصرة في إطار اجتماعي مشوق، لافتا إلى أن الدراما الصعيدية تحظى بإقبال كبير من قبل الجمهور .

وعن سبب قلة مشاركاته مع الفنان أحمد عبدالعزيز رغم نجاحهما سويا، قال كمال أبو رية إن الفنان أحمد عبدالعزيز ممثل أكاديمي، ويجمعنا تفاهم كبير ووعي فني بطبيعة الأعمال التي يمكن أن نقدمها سويا، وسعدت للغاية بانضمامه لأسرة مسلسل "الحلم"، ولكن ظروف كثيرة غاب التعاون الثنائي رغم نجاحنا سويا .

وعن سر إسناد صناع الدراما له تجسيد الشخصيات التاريخية، قال كمال أبو رية إن عددا من صناع الدراما أسندوا لي تلك الأدوار في العديد من المسلسلات ومن بينها قاسم أمين وأحمد رامي، لأنهم وجدوا أن موهبتي تسمح بتجسيد تلك النوعية من الأدوار، وبالفعل حققت تلك الأعمال نجاحا جماهيريا .

ورأى كمال أبو رية أن فترة التسعينات أفضل فترات الدراما التليفزيونية نجاحا، حيث تم تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الهادفة الممتعة التي ساهمت في الارتقاء بالذوق العام بعيدا عن الإسفاف، والفترة الأخيرة للدراما تشهد تحولا جيدا بعد تقديم عدد كبير من المسلسلات الهادفة.

وعن سر غيابه عن السينما ومفهوم النجومية، قال كمال أبو رية إن: "جيلي ليس محظوظا في السينما، ولكن شرفت بتقديم العديد من المسلسلات والأعمال المسرحية وآخرها مسرحية "الشبكة" مع النجمة سميحة أيوب".. مضيفا: "أنا ممثل موهوب كما يراني صناع الدراما ولقب نجم لا يشغلني، وإذا كان النجومية تعني القاعدة الجماهيرية، فأعتقد أنني لدي قاعدة جماهيرية كبيرة".

وعن تجربته مع الفنان الكبير عادل إمام، قال كمال أبو رية إنني شرفت بالتعاون مع النجم الكبير عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" و"مأمون وشركاه"، ووقوفي أمامه استفدت منه في تكوين قاعدة جماهيرية جديدة، وسعدت بتجربتي للغاية معه لأنها ممتعة للغاية وأتمنى تكرار المشاركة أمامه.

وعن مفهوم المنافسة بين نجوم الفن، أشار الفنان كمال أبو رية إلى أن المنافسة الشريفة أمر جيد بين الفنانين، ولكنها يجب أن تخضع لمعايير محددة وينبغي أن يوظف كل فنان إمكانياته بطريقة صحيحة.