قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكى إنه من المقرر إلغاء القيود التي تتطلب ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والأماكن المفتوحة ابتداء من الاسبوع المقبل، وذلك في ظل تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه ابتداء من الاثنين القادم لن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا إلا في المنشآت الصحية.

وأوضح أن مسؤولي الصحة لن يتابعوا عزل الاشخاص المصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن سوف يكون من الكافي أن يبقي المرضى في المنزل بناء على نصيحة الطبيب.

وأشار الوزير إلى انخفاض حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوعين الماضيين.