أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، استمرار تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر شباط/فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت الشهر الماضي بنسبة 2% عن الشهر السابق عليه إلى ما يعادل 772 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4ر8% إلى ما يعادل 788 ألف مسكن سنويا خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 810 آلاف مسكن سنويا، مقابل ما يعادل 801 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع النمو الذي خالف التوقعات، واصلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة تراجعها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها خلال كانون الأول/ديسمبر إلى أعلى معدل سنوي لها منذ آذار/مارس الماضي.

وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات "نتوقع فقدان مبيعات المساكن الجديدة للمزيد من قوة الدفع مع مرور الوقت في 2022".

وأضافت "قد يظل الطلب قويا، لكن ارتفاع أسعار المساكن وأسعار الفائدة على التمويل العقاري منذ نهاية 2021، سيدفع بعض المشترين المحتملين إلى الخروج من السوق".

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع المبيعات في الغرب الأمريكي خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 13% إلى ما يعادل 194 ألف مسكن سنويا، فيما تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الجنوب بنسبة 7ر1% إلى ما يعادل 451 ألف مسكن سنويا، وزادت في الغرب الأوسط بنسبة 3ر6% إلى ما يعادل 84 ألف مسكن سنويا. كما زادت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 3ل59% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 43 ألف مسكن سنويا.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال شباط/فبراير الماضي كان 400 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 3ر6% عن الشهر السابق حيث كان 4ر427 ألف دولار وبارتفاع نسبته 7ر10% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 362 ألف دولار.