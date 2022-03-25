وافق بنك التنمية الآسيوي على منح باكستان قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لتطوير أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار الخاص والمساعدة في تعزيز الموارد المحلية لتمويل النمو المستدام.

وقال البنك -في بيان نقلته صحيفة "ذا تربيون أكسبريس" الباكستانية- إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحفيز المستثمرين وتنوع الأدوات المالية البديلة، مثل المشتقات والعقود الآجلة للسلع المتاحة للمستثمرين.

ووفقا للبيان، يدعم البرنامج إجراءات السياسة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وجذب رؤوس أموال المستثمرين إلى باكستان. وتشمل الإصلاحات الهيكلية داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية وهي أمور من شأنها تحسين الحوكمة والقدرة التنظيمية.

وأضاف البيان أن البرنامج التمويلي يدعم الإجراءات التي من شأنها تعزيز سوق الدين الحكومي وتعزيز أنظمة مراقبة السوق التي تسهل تبادل المعلومات بالإضافة إلى تعزيز بيئة مواتية لتسريع الوصول إلى التمويل لنمو الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.

وقال المدير العام لبنك التنمية الآسيوي في وسط وغرب آسيا، يفجيني جوكوف، يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد الباكستاني من خلال جعل أسواق رأس المال في البلاد أكثر قوة وتعزيز إدارة الدين الحكومي، مضيفا أن القرض سيساعد أيضا في تعبئة المزيد من الموارد المحلية التي تدعم جهود الحكومة لتمويل النمو المستدام والاستجابة بفعالية للأزمات.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية الباكستانية، عمر أيوب خان، إن القرض الجديد سيسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير أسواق السندات والأسهم الرأسمالية وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، مضيفا أنه سيساعد في حشد الموارد المالية للاستثمار الإنتاجي، وخاصة من قبل القطاع الخاص.