قال نائب وزير المالية الماليزي أمام البرلمان إن ماليزيا ليس لديها نية للاعتراف بالعملات المشفرة وجعلها عملات قانونية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محمد شاهار عبد الله القول إن: "العملات المشفرة مثل البيتكوين ليست مناسبة للاستخدام كأداة دفع بسبب قيود مختلفة"، والتي تشمل تقلبات الأسعار والتعرض للمخاطر السيبرانية.

وتأتي تعليقات المسؤول البارز بعد أيام من حث وزير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الحكومة على إضفاء الشرعية على العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة لبناء مشاركة الشباب في مجال التشفير.

وقال محمد شاهار: "لقد دفع مشهد التكنولوجيا والمدفوعات المتنامي بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي) إلى تقييم نشط لإمكانات العملة الرقمية المركزية للبنوك أو العملة الرقمية للبنك المركزي".