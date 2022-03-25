تلتزم إدارة الرئيس اأمريكي جو بايدن بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف التمييز العنصري في عمليات تقييم المنازل، والذي أعاق ذوي البشرة السمراء لفترة طويلة عن بناء ثروة متعددة الأجيال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تقريرا صدر لمجموعة مهام خاصة مشتركة للعمل بين الوكالات - برئاسة وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية مارسيا فادج ومستشارة السياسة المحلية سوزان رايس - قد أوضح بالتفصيل التقليل من قيمة المنازل المملوكة للأمريكيين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين مقارنة بممتلكات ذوي البشرة البيضاء.

ويدعو التقرير إلى تشريعات جديدة وإجراءات تنفيذية وفرض قوانين إسكان عادلة لسد الفجوة.

وذكرت مجموعة المهام الخاصة لتثمين الممتلكات وتقييم حقوق الملكية في بيان أنه في الأشهر التي تلت تشكيل فريق العمل في حزيران/يونيو الماضي، "وردت تقارير عديدة عن تلقي أصحاب المنازل ذوي البشرة السمراء تقييمات أعلى فقط بعد إزالة صور العائلة ووضع صور عائلات بيضاء البشرة لتمثيلهم بدلا منها".