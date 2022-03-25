كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن هاتفيها الذكيين الجديديين ذوي المدى المتوسط - Galaxy A33 5G و A53 ​​5G - في حدث عقدته بعد أسبوع من طرح منافستها "آبل" أحدث سلسلة من هواتفها الذكية iPhone SE.

وأفادت صحيفة "كوريا هيرالد"، بأن التشكيلة الجديدة هي جزء من خطوة عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية التي تهدف إلى منح مستخدمي "أندرويد" إمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس بسعر مناسب أكثر ولجذب المزيد من الأشخاص إلى نظام جالاكسي البيئي الخاص بها.

وقال روه تاي مون، رئيس تجربة الهاتف المحمول في شركة سامسونج للإلكترونيات، في بيان: "نعتقد أن الجميع يستحق الفرصة لتجربة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه تكنولوجيا الهاتف المحمول على حياتهم".

ووفقًا لشركة سامسونج للإلكترونيات، يتميز كل من A33 و A53 ​​باتصال شبكة الجيل الخامس، وعمر بطارية يصل إلى يومين كحد أقصى مدعومًا بشحن فائق السرعة يصل إلى 25 واط ومعالج محمول جديد ثماني النواة بقوة 5 نانومترات.

وسيضمن كلا المنتجين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات من نظامي "أندرويد أو إس" و"وان يو آي" وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية، بالإضافة إلى كاميرا ليلية محسّنة.