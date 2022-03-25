لم يتضح بعد ما إذا كان موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا سيثار خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، وإذا حصل ذلك فكيف، ولا تزال هوليوود حائرة في كيفية التصرف في هذا الشأن.

ولم يتوانَ عدد من النجوم سابقاً عن التطرق إلى مواضيع سياسية خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار، وكانت مواقفهم تحظى بالإشادة، وهو ما سبق أن فعله ليوناردو دي كابريو مثلاً بتناوله أزمة المناخ ، فيما انتقد خواكين فينيكس التلقيح الاصطناعي للأبقار.

وقال خبير الجوائز في مجلة "هوليوود ريبورتر" سكوت فاينبيرغ لوكالة فرانس برس إن "الأمر يتوقف بدرجة كبيرة على كيفية تناول الموضوع".

وأضاف "إذا أعطى المتحدث انطباعاً بأنه ينفذ حملة دعائية أو يعطي درساً، فلن تسير الأمور على ما يرام. ولكن إذا كان الأمر صادقاً وذا معنى، يمكن أن تكون النتيجة مختلفة".

وشكلت الممثلة ميلا كونيس المولودة في أوكرانيا وزوجها أشتون كوتشر مثالين عن نجوم هوليوود الذين وضعوا شهرتهم في خدمة القضية الأوكرانية.

فصفحة جمع التبرعات التي أطلقها الزوجان على موقع GoFundMe جمعت حتى الآن أكثر من 35 مليون دولار مخصصة لتمويل المساعدات الطارئة والإقامة للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.

ورحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنفسه بهذه المبادرة. وكتب الرئيس الأوكراني الذي كان ممثلاً قبل انتخابه إن أشتون كوتشر وميلا كونيس "كانا من بين أول من تفاعل مع محنة" أوكرانيا. واضاف "أنا ممتن لدعمهما، ومعجب بتصميمهما".

أما الممثل والمخرج الأميركي شون بن الذي كان في كييف نهاية شباط/فبراير عند بدء الغزو الروسي، حيث كان يصور فيلما وثائقيا عن الوضع في أوكرانيا، فجعل مؤسسته الإنسانية تتحرك لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا.

ووصف شون بن في تصريح لوكالة فرانس برس أوكرانيا بأنها "رأس الحربة في المعركة من أجل أحلام الديموقراطية. إذا تركناها تقاتل بمفردها، نفقد روحنا نحن الولايات المتحدة".

أما نجم "ذي تيرمينيتور" أرنولد شوارزنيغر فدعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منشور أصبح متداولاً على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية إلى إنهاء هذه الحرب التي وصفها بأنها "حمقاء".

كذلك أبدى مخرجون كثر أقل شهرة اهتماماً بأعمال العنف هذه منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 ودعمت انفصاليي دونباس.