أقُيم يوم الثلاثاء الماضي، حفل إطلاق مركز (بريكس) لأبحاث وتطوير اللقاحات، وذلك على شبكة الإنترنت.

وقال وانغ تشي قانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، خلال حفل الإطلاق، إن الصين ستعمل مع دول (بريكس) الأخرى لاغتنام فرصة إطلاق المركز للعمل على تعزيز التبادلات والتعاون في مجال تطوير وأبحاث اللقاحات واختبارها.

وأضاف وانغ أن الصين ستعمل مع الدول المذكورة لإنشاء مجمعات ومعايير متبادلة الاعتراف لتعزيز الدفاع والوقاية في مواجهة كوفيد-19، وزيادة الأمل والثقة لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي.

واقترحت دول (بريكس) الخمس بشكل مشترك خلال الحفل، مبادرة لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات لضمان سهولة الوصول إلى اللقاحات، والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية من خلال التوزيع العادل للقاحات كمنتج عام عالمي.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز قدرة بلدان (بريكس) للسيطرة والوقاية من الأمراض المُعدية، وتعزيز الاستجابة لأحداث الصحة العامة.

وأكدت المبادرة بشكل خاص على أهمية الانفتاح والترحيب بالمزيد من الشركاء للانضمام إليها.

ويُمثل إطلاق مركز (بريكس) للبحث والتطوير في مجال اللقاحات، والمبادرة المذكورة، خطوة قوية قُدماً نحو تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، والبحث والتطوير في مجال اللقاحات بين دول (بريكس).

وحضر الحفل مسؤولون وممثلون ذوو صلة من دول (بريكس) عبر الإنترنت.