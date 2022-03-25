أفادت أبحاث طبية حديثة أن فاكهة "مومورديكا شارانتيا" الاستوائية، والتي تعرف باسم "البطيخ المر"، قد تكون فعالة في مكافحة والسيطرة على بعض الأمراض.

يعتبر "البطيخ المر" من الفواكه الغنية بشكل خاص بفيتامين "ج"، وهو عنصر غذائي دقيق مهم يشارك في الوقاية من الأمراض، وتكوين العظام، والتئام الجروح.. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعزز صحة الجلد والرؤية السليمة.. كما يحتوي "البطيخ المر" على مادة كيميائية تعمل مثل الأنسولين للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كعلاج الطب التقليدي لمرضى السكري في آسيا.

فقد توصلت دراسة حديثة أجريت في كلية الطب جامعة "واشنطن" أن عصير البطيخ المر يعمل على الفور على تخفيض مستوى السكر في الدم في غضون 30 دقيقة، ويخفضه بصورة حادة بعد 120 دقيقة .. وأوضحت الدراسة أن تناول 2,000 مجم من مسحوق البطيخ المجفف كل يوم يعمل تخفيض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ بين مرضى السكر.

وفى الدراسة الحالية، قام الباحثون بتقسيم المرضى إلى 4 مجموعات، تلقت المجموعة الأولى نحو 500 ملليجرام من البطيخ المر، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية نحو 1,000 ملج في اليوم، وتناول أفراد المجموعة الثالثة 2,000 ملج في اليوم .. بينما تم إعطاء أفراد المجموعة الرابعة جرعة تصل إلى 1,000 ملليجرام من عقار "ميتفورمين" المعالج للسكر .. وقد تم متابعة أفراد المجموعات الأربعة لنحو 4 أسابيع.

كشفت المتابعة حدوث انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم في الأسبوع الرابع بين أفراد المجموعة الرابعة الذين تناولوا عقار الميتفورمين، وأيضا بين أفراد المجموعة الثالثة الذين تناولوا نحو 2,000 ملج من فاكهة البطيخ المر في اليوم، وذلك في غضون 30 دقيقة من تناول هذه الفاكهة الاستوائية .. وقال الفريق البحثي إن تأثير "البطيخ المر" في خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم قاربت تأثير عقار "الميتفورمين" المعالج للسكر.