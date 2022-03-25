قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن معدلات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي "لا تزال مرتفعة للغاية".

وأضاف أوستن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ومن الواضح أن أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. لذلك أنشأت لجنة المراجعة المستقلة لمنع الانتحار والاستجابة له لإجراء مراجعة شاملة".

وبحسب شبكة "سي إن إن" ارتفع معدل الانتحار بين أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي بنسبة 4ر41% في السنوات الخمس من 2015 إلى 2020 ، وفقا للبيانات المقدمة في التقرير السنوي لوزارة الدفاع حول الانتحار في الجيش.

وأظهر التقرير أن معدل الانتحار بين أفراد الجيش زاد بنسبة 1ر9 % في 2020 وبنسبة 3ر15 % في الفترة من 2018 إلى .2020

كما ارتفع المعدل بين أفراد الاحتياط بنسبة 2ر19% في عام .2020 وارتفع معدل الانتحار بين أفراد الحرس الوطني بنسبة 7ر31% في عام .2020

وانتتحر نحو 580 من أفراد الجيش، ما بين الخدمة الفعلية والاحتياط والحرس الوطني، في عام .2020 ويظهر التقرير أيضا أن 202 من أفراد الأسرة العسكرية لقوا حتفهم منتحرين في عام .2019

وتربط بعض الإحصاءات حالات الانتحار بالعسكريين الذين قضوا فترات متعددة في جبهات القتال باعتبار أنهم أكثر عرضة للانتحار من غيرهم، ولكن مع ذلك، فإن عددا من المنتحرين لم يشاركوا في القتال.