وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدولة الأعضاء، على خطة مساعدات نمساوية بقيمة ملياري يورو يتم توفيرها من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF)؛ لدعم نشر شبكات الاتصال واسع النطاق في مناطق من الدولة لا توجد فيها شبكة قادرة على توفير سرعة تحميل لا تقل عن 100 ميجابت في الثانية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذا الإجراء يعد جزءاً من استراتيجية النمسا لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في سياق رقمنة البلاد، وبما يساهم أيضًا في الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الرقمي.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاج، والمسئولة عن سياسة المنافسة "إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 2 مليار يورو ستساعد النمسا على مواجهة تحدياتها الرقمية، وإتاحة شبكة النطاق العريض عالية الأداء للأسر والشركات، لا سيما في المناطق الريفية.. في الوقت نفسه، تضمن الخطة عدم تشويه المنافسة بشكل غير ملائم".

وتهدف الخطة أيضاً إلى دعم نشر شبكات النطاق العريض الثابتة وعالية الأداء في النمسا، لا سيما في المناطق الريفية، وهي مصممة لتحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة في شبكات الاتصال، بهدف الوصول إلى اتصال جيجابت لجميع المواطنين والشركات النمساوية بحلول عام 2030 /بحسب البيان/.