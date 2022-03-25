أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الاتفاق على تقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات للصحفيين وإلى جانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل "إننا نجتمع معا بهدف لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية".



وأوضح ان الجانبين اتفقا على "خطة مشتركة لهذا الهدف مع تأمين تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة" معلنا أن الولايات المتحدة ستصدر 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.



وبين ان "هذه الخطة تركز على قضيتين أساسيتين الأولى مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن والثانية تقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام".



وأضاف بايدن "لتحقيق ذلك ستعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء على تخزين الغاز في جميع أنحاء القارة وتشييد المزيد من البنى التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال واتخاذ خطوات لزيادة كفاءة الغاز".



ومن جانبها قالت فون دير لاين إن وجود الرئيس الأمريكي في بروكسل هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مجموعة السبع والمجلس الأوروبي "يبعث برسالة قوية للغاية إلى العالم".



وشددت على "أن الشراكة عبر الأطلسي أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى" وأن هدفهم "تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وانهاؤه".



وتابعت "بالنظر إلى المستقبل.. ستضمن الولايات المتحدة وأوروبا استقرار الطلب والعرض على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الإضافي حتى عام 2030 على الأقل بحوالي 50 مليار متر مكعب سنويا" لافتة إلى أن "هذا سيحل محل ثلث الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا اليوم".



وفي بيان مشترك صدر بعد ذلك جدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "الالتزام المشترك بأمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة".