حذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.



ولفت في بيان اليوم، الى استمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أن الميليشيا تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.



وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.



يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم.



وأفاد المتحدث باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.