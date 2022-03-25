هادي العنزي



شهد اليوم الثاني للموسم الرياضي الأول المقام حاليا في مشروع «إنجاز هوب» منافسات قوية في بطولة «الميني جول»، وعروضا مشوقة في رياضة «الكيك بوكسينغ»، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة، ومحاضرات توعوية.



وقد انطلقت فعاليات اليوم الرياضي الأربعاء بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة، على فعاليات أن يختتم الموسم الرياضي أنشطته المتنوعة، والمنافسات الرياضية مساء غد السبت.



وذكر رئيس لجنة «الميني جول» التابعة للجنة الأولمبية الكويتية حسن الخواجة أن بطولة «الميني جول» المقامة على هامش الموسم الرياضي جاءت قوية وتنافسية بدرجة كبيرة، وقال لـ «الأنباء»: «ينافس في البطولة 14 فريقا، تم توزيعها على 4 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، وصولا إلى المباراة النهائية، الذي يقام مساء السبت»، لافتا إلى أن الحماس وقوة المنافسة كانت الطابع الأبرز للمباريات.



وأكد حسن الخواجة أن رياضة «الميني جول» تعد حديثة المنشأ، وقد أنشأت بفكرة كويتية خالصة، وقال «سنحرص خلال الفترة المقبلة، على نشر اللعبة بين الناشئة، وبين مختلف أطياف المجتمع، ونأمل بدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لتصل هذه الرياضة إلى العالمية».

فعاليات توعوية متنوعة



من جانبه، ذكر رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في الهيئة العامة للرياضة مشاري المطيري أن الموسم الرياضي شهد العديد من المحاضرات التوعوية في العديد من المجالات المختلفة، على مدار الأيام الأربعة منذ بدء الافتتاح حتى يوم الختام، مضيفا: جاءت المحاضرات متنوعة المحتوى لتخاطب جميع الميول والاتجاهات، فهناك محاضرات تناولت العلاج الطبيعي، وأخرى التغذية الصحية، وثالثة عن التأثيرات الإيجابية للأنشطة الرياضية، وفي الهيئة العامة للرياضة تسعى دائما لنشر الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، ودعم جميع الرياضيين بمختلف ميولهم وأنشطتهم.



من جهته، أكد مدرب الكيك بوسكينغ بنادي «الفايكنغ» أحمد حياتي أن التفاعل جاء إيجابيا ومميزا، ويشهد الموسم الرياضي إقامة منافسات للاشبال والناشئين، الهدف من ورائها اكتساب الخبرات الفنية، وتطوير قدراتهم البدنية، ونأمل انخراط العديد من أبنائنا الرياضيين في هذه الرياضة القتالية المتميزة.