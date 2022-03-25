أكدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها نجحت في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات بأمر مباشر من الزعيم كيم جونغ-أون.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم أصدر أمرا كتابيا بإجراء الاختبار أول من أمس قبل أن يزور موقع الإطلاق في اليوم التالي للإشراف بنفسه على اختبار عملية إطلاق صاروخ هواسونغ -17.



وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ حلق لمسافة 1090 كيلومترا مدة 4052 ثانية على ارتفاع أقصى بلغ 6248 كيلومترا قبل أن «يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا».



ونقلت عن كيم القول إن «السلاح الاستراتيجي الجديد لكوريا سيجعل العالم بأسره يدرك بوضوح قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى».



وشدد على أن «قوات دفاعنا الوطني ستمتلك قدرات عسكرية وتقنية هائلة دون أن تتأثر بأي تهديد عسكري وابتزاز وستبقى على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأميركيين».



وحذر زعيم كوريا الشمالية من أن أي قوى تتعدى على أمن بلاده «يجب أن تدرك أنه سيتعين عليها دفع ثمن باهظ».