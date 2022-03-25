عبدالعزيز الفضلي

رشح وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان 6 معلمين ومعلمات للمشاركة في برنامج الإرشاد الأكاديمي الجامعي وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية.

وقال السلطان، في كتاب عممه على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، انه بناء على الكتاب الوارد مسبقا من وزارة الخارجية شؤون الأميركتين بخصوص ترشيح 6 من المعلمين والمعلمات للمشاركة في «برنامج الارشاد الأكاديمي الجامعي» برعاية سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، وبعد التدريب على البرنامج من قبل مكتب «أمديست»، وبناء على كتاب سمر خلیف المدير الإقليمي لـ «أمديست» بخصوص زيارة المستشارين في برنامج الإرشاد الأكاديمي المدارس، حيث سيتم الاجتماع من قبلهم مع طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، يرجى التفضل بمخاطبة من يلزم بتفريغ المعلمين والمعلمات المدرجة أسماؤهم بالكشف بواقع 3 أيام بالأسبوع ليقوموا بالزيارات المطلوبة وبمخاطبة المدارس المعنية لتسهيل استقبالهم وعمل اللازم مع مراعاة المتطلبات الصحية اللازمة وفق تعليمات وزارة الصحة.