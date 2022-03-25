انطلقت اليوم الجمعة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط أعمال ندوة مشتركة بين اللجنتين الوطنيتين الكويتية والمغربية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحديات التطبيق على الصعيد الوطني».

يترأس أعمال الندوة من الجانب الكويتي الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ووكيل محكمة التمييز بالكويت المستشار عادل العيسى في حين يترأسها من الجانب المغربي رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي.

ويتضمن برنامج الندوة التي يشارك فيها أعضاء من اللجنتين ثلاث جلسات، تخصص الأولى لمناقشة موضوع «القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة» بين الواقع والمأمول.

في حين تناقش الجلسة الثانية موضوع «الجهود الوطنية لدعم حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» بمشاركة كل من المستشار بمحكمة الاستئناف الكويتية أحمد المقلد والقاضي بالمحكمة الابتدائية حمد السلاحي.

أما الجلسة الثالثة فهي عبارة عن مائدة مستديرة برئاسة المستشار عادل العيسى مخصصة لتدارس التحضير لاجتماع الكويت الإقليمي للجان العربية الوطنية.