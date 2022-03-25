القاهرة - محمد صلاح

بعد صراع مع المرض لم يدم طويلا رحل الفنان القدير احمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عاما بسبب مضاعفات فيروس كورونا.. والمعروف انه ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.

ومن أهم أعماله مسلسلات (دموع في عيون وقحة - مسلسل رأفت الهجان ج2 - مسلسل رأفت الهجان ج3- مسلسل الاختيار2 - مسرحية طرائيعو - مسلسل اللص والكتاب - مسلسل أهل كايرو - الرجل الأخطر- قمر في سكة سفر - شقة فيصل - العذاب امرأة- أمن دولت- الأب الروحي- أفراح إبليس- أحمد نوتردام).