هزّت لبنان جريمة مروعة ذهب ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهن صباح اليوم الجمعة، بعد 25 يوما على اختفائهن بظروف غامضة داخل بلدة أنصار (جنوب لبنان).

وأفادت مصادر أمنية بأنه عثر على جثث الضحايا الأربع مدفونة في أرض بستان يقع بين بلدتي أنصار والزرارية في الجنوب، وقالت «إن الفتيات الثلاث: منال صفاوي (16 عاما)، تالا صفاوي (20 عاما) وريما صفاوي (22 عاما) كن خرجن برفقة والدتهن ب.عباس، طليقة مختار البلدة زكريا صفاوي، منذ 25 يوما وفقد أثرهن جميعا، وأظهرت التحقيقات أنهن كن برفقة ابن بلدتهم حسين جميل فياض (36 عاما)».

وأشارت المصادر إلى أنه «إثر تقديم والد الفتيات مختار بلدة أنصار زكريا صفاوي بلاغا لدى الجهات الأمنية باختفاء عائلته، أجرى فرعا مخابرات الجنوب والنبطية تحقيقات واسعة وتم توقيف المشتبه به حسين فياض، وعملت عناصر منذ عصر الخميس على إجراء عملية تفتيش واسعة للمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية وهي منطقة بساتين حمضيات، بعد أن اعترف فياض بأنه قام بعملية قتل جماعية للعائلة ودفنهن هناك، ولكن عملية التفتيش واجهت طقسا ممطرا وعتمة حالكة، واستكملت صباح الجمعة».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الجثث الأربع حيث عثر عليها، وتوجهت إلى المكان سيارات إسعاف، وباشرت عناصر من الأدلة الجنائية ومخابرات الجيش الكشف عليها».

وبحسب المعلومات فإن الأجهزة الأمنية انطلقت بتحقيقاتها من إفادات بعض الشهود من أبناء البلدة، الذين أكدوا أنهم «شاهدوا آخر مرة الضحايا الأربع مع حسين فياض في سيارته، وهو شاب من البلدة يعمل في أفريقيا وأحواله المادية ميسورة إلى حد ما، كما أحوال عائلته المعروفة بصيتها الحسن في البلدة، وكان قد دخل بيت العائلة المفجوعة بنية الزواج، وبناء على تلك الإفادات استدعت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية الشاب للتحقيق معه، لكنه توارى عن الأنظار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيفه، فأنكر في البداية علمه بمصير الأم والفتيات، ولدى مواجهته بالشبهات التي تحوم حوله، اعترف بمشاركته بجريمة القتل، وأكد أن شخصا سوري الجنسية هو من أقدم على قتل الأم وبناتها وسارع إلى تحديد مكان دفن الجثث».

وفيما تضاربت المعلومات حول دوافع الجريمة وخلفياتها، بعضها تحدث أن سببها عمليات بيع الأعضاء، إلا أن المصادر أكدت أن التحقيق في بدايته ولم يحدد السبب المباشر للجريمة المروعة.

وأصدرت عائلة المتهم بالجريمة حسين فياض بيانا أعلنت فيه استنكارها الشديد للجريمة التي تعرضت لها عائلة مختار البلدة زكريا صفاوي، وأعلنت أنها تتبرأ منه وتطالب السلطات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحقه.