جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التأكيد على استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها في مختلف المجالات.

وأوضح عبداللهيان، في مقابلة مع قناة «الميادين» امس، أن طهران ترحب بتطوير العلاقات بين سورية والدول العربية وكل دول العالم.

وفيما يتعلق بمفاوضات ڤيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، بيّن عبداللهيان أنه تم الاقتراب من نقطة التوافق في المفاوضات لكن المهم بالنسبة لطهران كيفية رفع العقوبات لافتا إلى أنه كانت هناك محاولات عدة من الأميركيين للتفاوض المباشر حول المواضيع العالقة.

وقال عبداللهيان: إذا كانت الإدارة الأميركية جادة فعليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير بالتفاوض المباشر.