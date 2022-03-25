نقل وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني إلى مكان آمن أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية لإرساء السلام في بلفاست الجمعة بسبب تهديد أمني حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة.



وأعلنت الشرطة عن حادثة أمنية فيما كان كوفني «يلقي خطابا مقررا في مركز هوبن في بلفاست» على ما قال المتحدث باسم الوزارة في دبلن.



وأكد أن «الوزير وفريقه بأمان، ونقلوا إلى مكان آمن».



وقالت الشرطة ان عناصرها استجابوا لـ «إنذار أمني» ونصحت السائقين بالابتعاد عن المنطقة.



وعبر كوفني في تغريدة عن «الحزن والاستياء لأن شخصا تعرض لهجوم» وسط تقارير عن خطف حافلة وإجبار سائقها على التوجه إلى المبنى حيث كان كوفني يلقي كلمته.



وكان الوزير الإيرلندي بصدد إلقاء كلمة مهمة في فعالية تنظمها مؤسسة جون وبات هيوم.



وجون هيوم كان أحد مهندسي اتفاقية السلام عام 1998 في إيرلندا الشمالية التي طوت صفحة عقود من العنف الطائفي، وكانت زوجته تدعمه في عمله.



وكانت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) قد خفضت مؤخرا مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية من «خطير» إلى «مرتفع» للمرة الأولى في هذا الإقليم منذ بدء تسجيل هذه المستويات في 2010.