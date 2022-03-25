قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة مازالت تواصل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني لكنها ستعمل مع حلفائها على زيادة الضغط على إيران إذا أخفقت الديبلوماسية.

واقتربت المحادثات النووية في ڤيينا من التوصل إلى اتفاق إلى أن قدمت روسيا مطالب في اللحظة الأخيرة بأن تتعهد الولايات المتحدة بألا يكون من شأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا المساس بتجارتها مع إيران.



ويبدي المسؤولون الأميركيون قدرا من الحذر في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015 والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات صارمة مفروضة على الاقتصاد الإيراني.



وقال سوليفان للصحافيين على طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن في رحلتها إلى پولندا إنه تم إحراز تقدم كبير في مجال حل عدد من القضايا التي كانت ضرورية لعودة واشنطن إلى الاتفاق «على أساس التزام مقابل التزام».



ومضى قائلا «لاتزال هناك قضايا لم تحل. لايزال هناك عمل لم يتم.. ما زلنا نسعى إلى نتيجة ديبلوماسية حول ذلك تعيد كبح البرنامج النووي الإيراني. بالطبع إذا لم تنجح الديبلوماسية سنعمل وقتئذ مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران».



في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن المهم هو كيفية رفع العقوبات، والضمانات.



وقال الوزير عبداللهيان، خلال حوار خاص مع قناة «الميادين» التي تبث من لبنان، «إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات، والضمانات».



وأشار إلى أن «الولايات المتحدة حاولت مرات عدة، خلال الأسابيع الأخيرة، البدء في تفاوض مباشر مع طهران حول المواضيع العالقة»، مضيفا «إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جدية، عليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير بالتفاوض المباشر».



وأعلن أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت الجانب الغربي بأن على الأميركيين «إثبات حسن النية من خلال إلغاء إحدى العقوبات المفروضة على إيران».



وأشار الوزير الإيراني إلى انه «سافر إلى موسكو والتقى نظيره الروسي سيرجي لاڤروڤ، بهدف الحصول على توضيحات بخصوص المطالب الروسية المتعلقة بالاتفاق النووي»، مضيفا: «إن موسكو أبلغت بلاده بأنها ستدعم الاتفاق النووي لحظة الوصول إليه».



وأكد أن إيران تعمل على الوصول إلى اتفاق «جيد وثابت ومستقر، شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر»، مشددا على أن «الكرة الآن في ملعب الأميركيين».



وأضاف ان «كل الأطراف في المنطقة ستربح في حال التوصل إلى اتفاق في ڤيينا»، وأن السياسة الخارجية لإيران «ثابتة لجهة استقلالها السياسي وعدم التبعية لا للغرب ولا للشرق».



وعن موقف إسرائيل من المفاوضات النووية، قال أمير عبداللهيان إن «إسرائيل في موقف ضعيف جدا الآن، وتعاني من مشاكل كثيرة».