تعادل منتخبنا الوطني الأول اليوم الجمعة مع نظيره منتخب لاتفيا 1-1 في مباراة دولية ودية ضمن المعسكر الخارجي للأزرق المقام حاليا في مالطا.

وسجل الأزرق هدف السبق في الدقيقة 12 عن طريق أحمد الظفيري ليدرك منتخب لاتفيا التعادل عبر ريبتس سافالينكس في الدقيقة 55.

ودخل الأزرق المباراة بتشكيل مكون من حسين كنكوني لحراسة المرمى، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، معاذ الظفيري لخط الدفاع، أحمد الظفيري، طلال فاضل فواز العتيبي، سلطان العنزي لخط الوسط، وبدر المطوع، علي خلف للهجوم.



ويأتي المعسكر للوقوف على جاهزية المنتخب في تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات في الصين عام 2023 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال التي تستضيف الكويت مجموعتها وتنطلق في الثامن من يونيو المقبل.



والمباراة هي الأولى لمدرب الأزرق التشيكي لافيكا، الذي تم التعاقد معه لقيادة الأزرق لمدة 4 شهور.



ومن المقرر أن يخوض الأزرق مباراة دولية ودية أخرى تجمعه مع منتخب مالطا الثلاثاء المقبل.



ووفق القرعة التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 24 فبراير الماضي تم توزيع المنتخبات إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني.