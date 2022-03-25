إلتقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اوزير الخارجية، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك اليوم الجمعة في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة الذي ستنطلق أعماله يوم غد في العاصمة القطرية. هذا وقد تناول اللقاء مجمل علاقات الأخوة المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما تم بحث أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.