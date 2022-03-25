أسامة أبو السعود

كشفت مصادر خاصة لـ " الأنباء" عن ان المصلى الرئيسي بالمسجد الكبير سيكون خارج الخدمة في شهر رمضان المبارك هذا العام بينما تقام الصلاة في المصلى الصغير وبعض الساحات الداخلية المكشوفة بالمسجد فقط.

وأوضحت المصادر أن سقف المسجد الكبير ما يزال يعاني من بعض التشققات البسيطة ومخرات المياه بين السقف والجدران وهو ما ستتم معالجته خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت المصادر عن ان وزارة الاوقاف حريصة على سلامة المصلين في الشهر المبارك وهو ما يتعارض مع اعمال الترميم ، ولذلك قررت اغلاق المصلى الرئيسي خلال الشهر المبارك ولن يسمح بإقامة صلاة القيام او التراويح حتى الانتهاء من اعمال الصيانة الضرورية وبعدها تعود الصلاة الى المصلى الرئيسي كالمعتاد بإذن الله.