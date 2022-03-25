وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الى قطر على رأس وفد لبناني تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في"منتدى الدوحة".

ويضم الوفد اللبناني الى المنتدى كلا من: وزير الصحة فراس ابيض، ووزير البيئة ناصر ياسين ، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري ، والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.



وعقد ميقاتي فور وصوله الى مقر اقامته في الدوحة، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات اللبنانية- الخليجية.



كذلك استقبل رئيس الوزراء اللبناني، وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.



وعقب اللقاء صرح الشيخ د.أحمد الناصر قائلاً: "سعدت وتشرفت للغاية باللقاء مجددا مع دولة الرئيس ميقاتي وكان اللقاء صريحا ومفعما بالاخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق".



واضاف الناصر:" نقلت الى دولة الرئيس ميقاتي اولا تحيات سيدي صاحب السمو الامير وسيدي سمو ولي العهد، حفطهما الله ورعاهما وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الامن والاستقرار والامان والازدهار.وكذلك نقلت لدولة رئيس الوزراء اللبناني تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي ادلى به اثر الاتصال الذي جرى بيننا وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية والافكار التي نقلناها نيابة عن الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في اطار بناء الثقة مع لبنان مجددا.



وكذلك نقلت الثناء والاشادة بالالتزام الذي ادلاه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبة الى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية ، وكذلك الى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها".



وتابع:" كذلك هناك مسألتان اساسيتان تتعلقان بالا يكون لبنان منصة لاي عدوان لفظي او فعلي او ان يخرج من لبنان اي امر يمكن ان يعرّض امن المنطقة او يقوض من امنها واستقرارها، ومسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية في هذا المجال. وكان هذا الامر محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالاخص المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكلها امور ، ان شاء الله، ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق اساسها الاحترام المتبادل في كافة الامور المتعلقة بالاخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم".



هذا، ومن المقرر أن يفتتح أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني النسخة العشرين من "منتدى الدوحة" السبت 26 مارس تحت عنوان "‏التحوّل إلى عصر جديد".