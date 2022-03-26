اسامة ابو السعود

بارك رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مساعد الشريد لزملائه العاملين في شركة البترول الوطنية الإنجاز التاريخي بتدشين صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد تشغيل مشروع الوقود البيئي والذي تم بأياد وطنية خالصة .

واشاد الشريد في تصريح صحافي بإنجاز هذا المشروع الضخم في وقت قياسي وخلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت اقتصاد العالم اجمع وهو ما يؤكد كفاءة الشباب الكويتي وقدرته على تحمل الصعاب وتجاوز الازمات بكل اقتدار .



وثمن الشريد حديث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن ضرورة الاعتماد على الشباب الكويتي والاستغناء عن الاجنبي، مؤكدا ان هذه الرؤية السامية هي وسام على صدورنا في القطاع النفطي وتدفعنا لبذل المزيد من الانتاج والتقدم لصالح بلدنا الحبيب .



واعتبر الشريد ان توجيهات سمو ولي العهد ورؤية سموه الثاقبة هي رسالة واضحة لقيادات القطاع النفطي بضرورة البدء فورا ب " تكويت " اهم شريان اقتصادي ومصدر الدخل الاول في الكويت .



وختم الشريد تصريحاته بالتأكيد على ان الشباب الكويتي هو الاجدر بالمحافظة على مقدرات هذا الوطن ويجب فتح المجال امام تعيين المزيد من الكفاءات الوطنية بمختلف الشركات النفطية ووضع رؤية شاملة لاستيعاب الكفاءات الوطنية من الخريجين الجدد بمختلف مواقع العمل بالقطاع النفطي كاملا .