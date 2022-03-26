ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لاحق لها اليوم السبت، عن تمكن فرق الإطفاء والانقاذ من العثور على جثة عاملة منزل بعد انتشالها من تحت أنقاض انهيار جزء من منزل قيد الترميم في منطقة الشهداء.

واوضحت الادارة بأن بلاغ ورد في وقت سابق من مساء يوم أمس الجمعة، يفيد عن وقوع حادث انهيار جزئي وهناك اشتباه بوجود عاملة منزلية من احدى الجنسيات الآسيوية تحت الأنقاض ، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز مشرف والبحث والانقاذ والاسناد وقد باشرت الفرق في عملية رفع الأنقاض وتدعيم الموقع لعدم وقوع اي انهيارات جديدة مع استخدام جهاز البحث عن المفقودين ، وبعد تحديد موقع الجثة تم رفع الأنقاض من فوقها وانتشالها مع تسليمها الى جهة الاختصاص.

حضر الى موقع الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام.