ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان توضيحي لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن احدى آليات الإطفاء التي كادت ان تتعرض لحادث انقلاب حيث وضحت الادارة بأن هذه الآلية كانت متوجهة للتعامل مع حادث حريق منزل وهناك أشخاص محتجزين ، وقد تعرض قائد الآلية لوقوف مفاجئ من احدى الآليات الثقيلة التي كانت أمامها وكاد ان يتسبب ذلك في انقلاب آلية الإطفاء.

وتهيب ادارة العلاقات العامة والاعلام بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور حفاظا على سلامتهم مع ضرورة افساح الطريق لجميع مركبات الطوارئ.