في ضوء اهتمامها بنشر العلم وشحذ الهمم في الإقبال على المتون الشرعية حفظاً وفهماً، أطلقت جمعية "منار الهدى الخيرية" المسابقة العلمية الأولى في كتاب"الحصن الحصين لعباد الله أجمعين"

وفي تصريح صحافي له، أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد فهد الشلاحي عن فتح باب المشاركة أمام الرجال والنساء والصغار والكبار للتفاعل مع مثل هذه المشروعات العلمية المميزة، ولفت الشلاحي إلى قيام الجمعية ببدء التسجيل في 16 من مارس الجاري حتى 20 من أبريل المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية بعد اعتمادها من اللجنة العليا للمسابقة، وذلك لتوزيع الجوائز على الفائزين.

وفي سياق متصل أعلن مركز المنابر العلمية التابع لجمعية منار الهدى الخيرية عن إقامة حلقات لتحفيظ القرآن، وأخرى للدروس الشرعية وتأسيس اللغة العربية للمساهمة في تحسين النطق بها وتطبيق قواعدها.



وذلك بمسجد عبيد الله بن العباس بمنطقة غرب عبدالله المبارك، يتم تخصيصها للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة.



في شأن آخر، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية منار الهدى الخيرية الدكتور محمد فهد الشلاحي عن إطلاق الجمعية لمشروع إفطار الصائم للعام الحالي 2022- 1443 هجرية، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في عدة دول، عبر السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة.



وصرح الشلاحي بأن مشروع إفطار الصائم يأتي انطلاقاً من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، من خلال توفير وجبة الإفطار للصائمين.



ورفع المعاناة عن الكثير من المحتاجين، وإتاحة الفرصة لأهل الخير لاكتساب أجر إفطار الصائم في رمضان، موضحاً أن قيمة وجبة افطار الصائم داخل الكويت تبلغ ديناراً واحداً للوجبة.



وأشار الشلاحي إلى أن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الجمعية خارج الكويت يستهدف توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في اليمن والهند والفلبين، حيث تبلغ قيمة السلة الواحدة من 10 إلى 15 دينارا بحسب كل دولة، وتشتمل السلة على الاحتياجات الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة لأطول فترة ممكنة خلال رمضان، فيما تستهدف الجمعية توزيع وجبات إفطار الصائم خارج الكويت وتحديداً في اليمن والهند بقيمة 500 فلس للوجبة الواحدة، بينما تبلغ قيمة وجبة الإفطار في نيجيريا دينارا كويتيا واحدا، مشدداً على أن موسم رمضان يعد فرصة ثمينة للعطاء ومساعدة المحتاجين وتعزيز معاني البر والتكافل وإسعاد الفقراء وتخفيف همومهم، سائلاً العلي القدير أن يتقبل من المتبرعين الكرام صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم أجر إفطار الصائمين وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، منوهاً إلى أن التبرع لمشروع إفطار الصائم وغيرها من مشروعات منار الهدى يتم عن طريق الموقع الرسمي للجمعية، أو بالاتصال على خطها الساخن 55777173