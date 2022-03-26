حنان عبد المعبود

أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان"، يوم التبرع بالدم لصالح أطفال مرضى السرطان تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياتهم"، تحت رعاية الاعلامية القديرة أنيسة محمد جعفر "ماما أنيسة"، وأقيمت الحملة في مستشفى الصباح بقسم الأطفال بالتنسيق مع رئيس قسم الاطفال د.أيمان العنيزي ود. فاطمة الموسوي، وبالتعاون مع بنك الدم المركزي . وشهد اليوم حضور مميز من جميع الجنسيات للتبرع بالدم لصالح مرضى سرطان الأطفال كما قدمت "جمعية الشامية التعاونية" الماء والعصير للمتبرعين، وشركة "سيبا ميد" هدايا من منتجاتها لهم.

وقامت حملة "كان" وفريق "الكويت بقلوبنا التطوعي" بزيارة أقسام الأطفال و تقديم الهدايا لهم. وقد ثمن القائمون على بنك الدم الترتيبات لهذه الحملة وتمنوا تنظيم حملات تبرع آخرى لمساندة الأطفال مرضى السرطان والتبرع بالدم لصالح هذه الفئة التي تحتاج أثناء علاجاتها لنقل الدم ،وخصوصا أن بعض علاجات منالأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال تتطلب نقل كميات كبيرة من الدم لإنقاذ أرواحهم ،كذلك الآثار الجانبية للعلاجات تسبب نقصا في كل مكونات الدم فيؤدي ذلك الى فقر الدم بسبب نزول نسبة مادة الهيموجلوبين كما تقل الصفائح وكريات الدم البيضاء مما يسبب تعرض الطفل للالتهابات وفي بعض الحالات تؤدي الأدوية وخاصةأدوية الكورتيزون والتي تعتبر من العلاج الكيماوي الى ارتفاع ارتفاع ضغط الدم وأوارتفاع نسبة السكر ، وفي حالة فقر الدم وهبوط نسبة الهيموجلوبين عن الحد المقبول يعطى الطفل نقل الدم، وإذا هبطت نسبة الصفائح وبدأ الطفل بالنزيف ينقل للطفل صفائح .

ومن جانبها اكدت استشاري امراض الاطفال د.مها بورسلي، أن معدلات الشفاء من السرطان أعلى من نسبة الشفاء في الخمسينات ، فعلى سبيل المثال كانت نسب الشفاء من سرطان الدم الليمفاوي الحاد لا تتجاوز 20% أما خلال الاعوامالحالية فقط ارتفعت نسب الشفاء لأعلى من 80%لنفس المرض .

و أضافت أن هنالك ثلاث أنواع رئيسية لعلاج جميع أنواع الأورام السرطانية : الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي ، ويتم اختيار الطريقةحسب حالة المريض .

ومن جانب اخر شاركت حملة(كان) بمعرض التوعية بفعالية إبداعات من وطني تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، بحضور مكثف من الجهات المعنية بالصحة والهيئة العامة للشباب وجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات وفرق تطوعية وجهات معنية بالفن والخط العربي وشركات وقد تم ذكر نماذج من المرضى الذين تحدوا المرض برحلة شاقه من العلاج والتي تكللت بالنجاح والشفاء.

وقامت كل من رئيس وحدة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال د. سندس الشريدة واخصائي امراض دم وسرطان اطفال د. أمنية هاشم، بالرد على استفسارات المتجولين بالمعرض حول الامراض السرطانية.