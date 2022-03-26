يسدل الستار غدا " الاحد" على دوري كرة القدم العشبي للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 الى 30 مارس الجاري، بمواجهة تجمع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع الجامعة الامريكية على ملعب اللجنة الأولمبية بمنطقة جابر الأحمد، وتأهل التطبيقي للمباراة النهائية بعدما نجح في عبور اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بهدفين مقابل هدف بينما تأهل الجامعة الامريكية من بوابة كلية العلوم التقنية، ويتسلح كل فريق بكافة عناصره باستثناء التطبيقي الذي سيغيب عنه المهاجم الدولي شبيب الخالدي للإصابة.

وفي منافسات دوري الطائرة رجال حصد أبناء التعليم التطبيقي والتدريب اللقب عن جدارة بعدما الحقوا بجامعة الكويت الهزيمة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينها في صالة التطبيقي ليضيف لقب جديد للتطبيقي خلال منافسات الدورة وهو ما يقربهم من حمل كأس النسخة الاولي للدورة " كأس التفوق العام ".

وفي نفس السياق نظم الاتحاد المهرجان الختامي لمراكز كرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد بصالة اتحاد اليد تحت شعار " هيا نلعب كرة اليد" وشهد مشاركة كبيرة من الجنسين البنين والبنات.

ومن جانبه أكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على ان الاتحاد حقق خطوات كبيرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعلن عنها في شهر ديسمبر الماضي وقال: مشروع مواهبنا في مدارسنا خلال الربع الأول من السنة الاولى للخطة ونعمل على زيادة العمل خلال الفترة لرقع نسبة الإنجاز في كافة المشاريع التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية.

وقد المقصيد الشكر لكافة اللجان العاملة والتواجيه الفنية والاطقم الإدارية والفنية على عملهم خلال الفترة الماضية وطالبهم بالمزيد لتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة.