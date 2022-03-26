أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارات بقبول استقالة عدد من الوكلاء في وزارة الإعلام.

وجاء في القرارات:

تقبل استقالة منيرة سليمان الهويدي من منصب وكيل وزارة الإعلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقبل استقالة فيصل ليل نهار المتلقم من منصب وكيل وزارة مساعد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقبل استقالة جاسم محمد علي الحبيب من منصب وكيل وزارة مساعد، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقبل استقالة خالد فهيد صفران الرشيدي من منصب وكيل وزارة مساعد. اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وإخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.

وعلى جميع المسؤولين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوه وينشر في الجريدة الرسمية.