القاهرة - أ.ش.أ



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لقضية سد النهضة، مشددا على أهمية التعاون بين دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي ونظيره الرواندي بول كاجامي، عقب مباحثاتهما، بقصر الاتحادية.



وقال الرئيس السيسي «إن زيارة رئيس رواندا تعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيرا الى أن مصر تقدر تجربة رواندا الرائدة في مجال التنمية.



وأضاف أن المباحثات تناولت التقدم الذي تحقق في مختلف أوجه العلاقات الثنائية، حيث توافقنا على ضرورة الارتقاء بالتبادل التجاري، وناقشنا التعاون القائم في المجال الطبي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.