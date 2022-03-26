القرض ستستخدمه الكويت لتعزيز إنتاجها النفطي



محمود عيسى



قالت صحيفة نيكاي آسيا، أن 3 بنوك يابانية كبرى بالإضافة الى مصارف عالمية شكلت فريقا لتقديم قرض قيمته مليار دولار إلى مؤسسة البترول الكويتية، لتعزيز إنتاج النفط الكويتي، موضحة أن مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك إم يو إف جي ستقدم القرض، عبر تحالف مصرفي يضم كلا من: مجموعة «HSBC» المصرفية البريطانية، وجيه بي مورجان الأميركي.



وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون بنك ميزوهو ضامنا رئيسيا للصفقة، التي تأتي في غمرة الاضطراب الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن هذا التعاون بين أكبر 3 بنوك يابانية مع نظرائها الرئيسيين بالولايات المتحدة وأوروبا، يأتي بهدف تقديم الدعم لقطاع النفط الكويتي أملا في تعزيز إنتاج الخام والمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة المضطربة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



تجدر الاشارة الى أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا سيطرت على أسواق النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفع الحكومات إلى تأمين إمدادات الطاقة من مناطق أخرى.



وختمت الصحيفة بالقول إن القرض يأتي استجابة لطلب الكويت من اليابان دعمها في رفع طاقتها الإنتاجية من النفط، وستدعم الحكومة اليابانية الصفقة آنفة الذكر مع التأمين التجاري للتعويض عن أي خسائر، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة مثل البنوك على المشاركة، في الوقت الذي تبذل فيه اليابان جهودا لدعم إمدادات النفط من الشرق الأوسط.